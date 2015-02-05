6日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 0850 外貨準備高（財務省） 0900 参議院決算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ５年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 １２月景気動向指数（内閣府） ●主な決算発表予定 石油資源開発、丸紅、国際石油開発、ＮＴＴ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月５日（木） ◇指標 05Feb 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Dec 05Feb 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Dec 05Feb 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Jan 05Feb 13:30 米貿易収支（商務省） Dec 05Feb 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 05Feb 13:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q4 ◇イベント 10:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Feb 15:00 ルー米財務長官が上院金融委員会で証言 ギリシャ議会招集 ◇決算予定 05 Feb AMC Q4 2014 Twitter Inc BNP Paribas Daimler Volvo ２月９日（月） ◇指標 09Feb 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Dec 09Feb 12:00 インド：ＧＤＰ Q3 09Feb 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Feb ◇イベント 00:15 スティーブンス豪中銀総裁が講演 11:00 Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（イスタンブール、１０日まで） 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）