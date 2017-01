〔情報ＢＯＸ〕ＦＲＢ当局者発言「3月声明で『忍耐強い』削除を」

[4日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)の当局者による最近の発言は以下の通り。

◎2月4日

<クリーブランド地区連銀のメスター総裁=2015年に投票権なし>

原油安も消費支出の追い風になっているとし、「今後入手される経済データが私の予想を裏付けるようであれば、今年上期の利上げに抵抗はない」と述べた。

◎2月3日

<ミネアポリス連銀のコチャラコタ総裁=2015年に投票権なし>

2016年まで利上げを見送るよう改めて主張し、インフレ率が妥当な速さで目標の2%に戻らない場合、FRBは資産買い入れの再開を検討する必要があるとの考えを示す。

<セントルイス地区連銀のブラード総裁=2015年に投票権なし>

FRBは次回3月の連邦公開市場委員会(FOMC)後に発表する声明で「忍耐強い」との文言を削除すべきとの考えを示す。

◎1月30日

<サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁=2015年に投票権あり>

今後半年ほどの間に米金利が引き上げられる可能性があるとの見解をあらためて示す。

<ダラス地区連銀のフィッシャー総裁=2015年に投票権なし、3月19日退任>

ドル高は米国の労働市場にとりプラスの効果をもたらすとの考えを示す。

「所得と投資の動きが増大すれば増大するほど、企業の規模を問わず、国内の雇用を増やそうとする」

<セントルイス地区連銀のブラード総裁>

「戦略的に動くなら、事実上のゼロ金利解除をより早め、その後(利上げペースを)緩やかにし、指標に対応する柔軟性を確保する」

◎1月29日

<イエレンFRB議長>

上院の民主党議員らとの会合に出席し、米経済について強気の見方を示す。

◎1月28日

<FOMC声明>

インフレ率は短期的にはさらに低下する(decline further in the near term)と予想されるが、委員会は、労働市場がさらに改善し、エネルギー価格下落による一時的な影響やその他の要因が消えれば、インフレ率は中期的に(over the medium term)徐々に2%に向かって上昇すると予測する。・・・(FOMCは)金融政策の運営姿勢の正常化開始において忍耐強くいられる(can be patient)と判断する。