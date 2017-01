米金融・債券市場＝雇用統計控え価格下落、ギリシャ懸念が下支え

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時08分 112*13.00=2.4133% 前営業日終盤 114*02.00=2.3413% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時08分 103*31.00=1.8050% 前営業日終盤 104*16.00=1.7470% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時09分 99*25.50=1.2922% 前営業日終盤 100*01.00=1.2435% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時07分 99*30.75=0.5198% 前営業日終盤 100*01.00=0.4841% 5日の米金融・債券市場では、米国債価格が下落した。1月の米雇用統計の発表を翌 日に控え、国債の保有高を縮小する動きが出た。だがギリシャと欧州諸国との債務協議が 難航していることを受け、下げは限定的だった。 午後の取引で、指標10年債 は4/32安。利回りは1.810%と、 前日から1.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は19/32安。利回りは2.412%と、前日から2.5b p上昇した。 Tボンド先物3月限 は18/32安の148─28/32。 Tノート先物3月限 は4.50/32安の129━27.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (-0.25)