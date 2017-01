UPDATE 2-米金融・債券市場＝雇用統計控え価格下落、ギリシャ懸念が下支え

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 112*01.50=2.4291% 前営業日終盤 114*02.00=2.3413% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 103*27.50=1.8170% 前営業日終盤 104*16.00=1.7470% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*23.75=1.3036% 前営業日終盤 100*01.00=1.2435% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*30.50=0.5238% 前営業日終盤 100*01.00=0.4841% 5日の米金融・債券市場では、米国債価格が下落した。1月の米雇用統計の発表を翌 日に控え、国債の保有高を縮小する動きが出た。原油価格の値上がりを好感した米株高も 、安全資産としての米国債の投資妙味を低下させた。だがギリシャと欧州諸国との債務協 議が難航していることを受け、下げは限定的だった。 午後の取引で、指標10年債 は4/32安。利回りは1.810%と、 前日から1.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は19/32安。利回りは2.412%と、前日から2.5b p上昇した。 雇用統計が再び底堅い内容となり、賃金の伸びも持ち直せば、米連邦準備理事会(F RB)が早ければこの夏にも利上げを検討するとの観測が再燃する公算が大きい、と市場 関係者は話している。 前日の米国債相場は、引けにかけて飛び込んできた欧州中央銀行(ECB)によるギ リシャ債券の担保特例措置撤廃のニュースを受けて値上がりした。ギリシャの銀行の資金 繰りや同国のユーロ圏離脱の可能性をめぐる懸念が高まった。 ギリシャのチプラス首相はこの日、「ギリシャはもう指示は受けない」と言明し、欧 州連合(EU)諸国に対し対決姿勢をあらためて鮮明にした。 D.A.ダビッドソンの米国債トレーディング責任者、マイク・カリナン氏は「ギリ シャとユーロ圏の状況は流動的で、早期の問題解決は見込めなさそうだ」と述べた。 同日発表された新規失業保険申請件数や貿易統計、労働生産性は強弱まちまちの内容 で、米景気の先行きに関する投資家の見方に影響を与えることはなかった。 1月米雇用統計に関するロイター調査では、非農業部門の雇用者数が23万4000 人増と、伸びは前月の25万2000人増から減速すると見込まれている。 失業率の予想は6年半ぶりの低水準となる5.6%で変わらず。前月予想外に0.2 %減となった時間当たり平均賃金は0.3%増える見通し。 Tボンド先物3月限 は18/32安の148─28/32。 Tノート先物3月限 は4.50/32安の129━27.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (-0.25)