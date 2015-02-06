UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（6日）＝4本、39億3981万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ニッポン成長株オープン ＜愛称：一等星＞ 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円／設定額：３９億１９３１万円 設定額：公表は午後 販売会社：証券ジャパン、リーディング証券、長野証券、頭川証券、島大証券、大山 日ノ丸証券、奈良証券、静岡東海証券、臼木証券、六和証券、東武証券、八幡証券、寿証 券、しん証券さかもと、新大垣証券、飯塚中川証券、播陽証券 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：５０万円 販売会社：三井住友信託銀行 ＳＢＩ 日本株３．７ブル／３．７ベア ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円 設定額：各１０００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、ひろぎんウツミ屋証券