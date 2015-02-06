再送-9日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １月貸出・預金動向（日銀） 0850 12月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中：指定報告機関ベース、財務省） 1030 森本日銀審議委員講演（千葉） 1400 森本日銀審議委員記者会見（千葉） 1400 １月消費者態度指数（内閣府） 1400 １月景気ウォッチャー調査現状ＤＩ（内閣府） 1500 サッポロビール ２０１５年エビスブランド戦略説明会 1530 経団連会長会見 ●主な決算発表予定 日産自動車 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月６日（金） ◇指標 06Feb 07:00 独鉱工業生産（経済技術省） Dec 06Feb 07:45 仏貿易収支（税関） Dec 06Feb 09:30 英貿易収支（国立統計局） Dec 06Feb 13:30 米雇用統計（労働省） Jan 06Feb 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Dec ◇イベント 00:30 豪中銀金融政策報告 17:45 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 ２月８日（日） ◇指標 中国貿易統計 Jan ２月９日（月） ◇指標 09Feb 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Dec 09Feb 12:00 インド：ＧＤＰ Q3 09Feb 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Feb ◇イベント 00:15 スティーブンス豪中銀総裁が講演 11:00 Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（イスタンブール、１０日まで） 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）