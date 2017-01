[6日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Monday, 09 February, 2015---------------------------------------- 0850 日本:1月貸出・預金動向(日銀) 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(1月中:指定報告機関ベース、財務省) 1500 日本:サッポロビール 2015年エビスブランド戦略説明会 1530 日本:経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 00:15 スティーブンス豪中銀総裁が講演 11:00 G7景気先行指数(OECD) 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、10日まで) 米労働市場情勢指数(LMCI) Tuesday, 10 February, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:12月第3次産業活動指数(経済産業省) 0850 日本:1月マネーストック(日銀) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:流動性供給入札(財務省) 1030 日本:20年利付国債(2月債)の発行予定額等(財務省) 1245 日本:流動性供給入札結果 (財務省) 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 (財務省) ●海外● ◇イベント 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、最終日) 13:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演

「Education, Innovation and Economic Growth」

◇決算予定 UBS

Wendescay, 12 February, 2015---------------------------------------

●海外● ◇イベント 10:30 英中銀四半期インフレ報告 13:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

「Monetary Policy and a a Reflection on (Almost) 10 Years at the Fed」

◇決算予定 Cisco Systems Inc

Thursday, 12 February, 2015---------------------------------------- 0850 日本:1月企業物価指数(日銀) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 (財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 (財務省) 1500 日本:1月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) ●海外● ◇イベント EU首脳会議(13日まで) 16:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 22:30 スティーブンス豪中銀総裁が下院で証言

◇決算予定 Commerzbank Credit Suisse Societe Generale American International Group Inc Kraft Foods Group Inc 12 Feb BMO Q4 2014 Bunge Ltd BG Feb 12 SingTel STEL.SI Q3

Friday, 13 February, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1030 日本:5年利付国債の入札発行 (財務省) 1245 日本:5年利付国債の入札結果 (財務省) 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 (財務省) 1530 日本:1月投信概況 ●海外● ◇イベント EU首脳会議(最終日) 18:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

Monday, 16 February, 2015---------------------------------------- 0850 10─12月期GDP1次速報(内閣府)

●海外● ◇休場 米〔プレジデンツデー〕、ブラジル〔カーニバル〕、台湾

Tuesday, 17 February, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 All Day 日本:日銀金融政策決定会合(1日目 ) ●海外● ◇イベント 17:45 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演

◇休場 ブラジル〔カーニバル〕、台湾、インド

Wednesday, 18 February, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合(2日目) ●海外● ◇イベント 09:30 英中銀2月金融政策委議事録 19:00 米FOMC議事要旨発表(for January 27-28, 2015 meeting) 対テロ国際会議(ワシントン) ECB理事会(金融政策の発表なし)

◇決算予定 Credit Agricole ◇休場 ブラジル〔カーニバル〕、中国、韓国、台湾 Thursday, 19 February, 2015---------------------------------------- 0850 日本:1月貿易統計(財務省) 1400 日本:12月景気動向指数CI改訂(内閣府) 1400 日本:2月日銀金融経済月報 ●海外● ◇イベント 16:00 米財務省2・5・7年債・変動利付2年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札 ◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン〔旧正月〕

Friday, 20 February, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 ●海外● ◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾〔旧正月〕 Monday, 23 February, 2015---------------------------------------- 0950 日本:日銀決定会合議事要旨(1月会合分)

●海外● ◇決算予定 HSBC

◇休場 中国、台湾〔旧正月〕 Tuesday, 24 February, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:1月企業向けサービス価格指数(日銀)

●海外● ◇休場 中国〔旧正月〕 Wednesday, 25 February, 2015---------------------------------------- 1730 日本:市場調節に関する懇談会(日銀)

Thursday, 26 February, 2015----------------------------------------- ●海外● ◇決算予定 RBS

Friday, 27 February, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0830 日本:1月実質消費支出(総務省) 0830 日本:1月完全失業率(総務省) 0830 日本:1月有効求人倍率(厚生労働省) 0830 日本:1月消費者物価指数(総務省) ●海外● ◇決算予定 Lloyds Feb 27 Sun Hung Kai Prop 0016.HK 6-mth results

◇休場 台湾

