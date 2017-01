アジア通貨動向（6日）＝マレーシアリンギの上げ目立つ、米雇用統計前に様子見

[シンガポール 6日 ロイター] - アジア通貨市場は、原油価格の上昇を受けた マレーシアリンギの上げが目立っている。ただ、米雇用統計の発表を前に投資家は慎重姿 勢を強めている。 ギリシャ情勢への懸念の後退や原油価格の反発を背景に、大半のアジア通貨は週間ベ ースで上昇する見通し。 マレーシアリンギは、原油高で経常・財政収支が改善するとの期待で買われた。 人民元も上昇。1月の貿易統計発表を8日に控え、人民銀行はこの日の基準値を2週 間ぶりの人民元高水準に設定した。 韓国ウォンは、現代自動車グループの会長とその子息による現代グロービス<086280. KS>株売却に関連した需要観測で上昇した。 *0708GMT(日本時間午後4時08分)時点のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 117.28 117.52 +0.20 Sing dlr 1.3445 1.3447 +0.01 Taiwan dlr 31.405 31.535 +0.41 Korean won 1088.45 1090.50 +0.19 Baht 32.53 32.63 +0.31 Peso 44.17 44.14 -0.07 Rupiah 12612.00 12630.00 +0.14 Rupee 61.73 61.76 +0.06 Ringgit 3.5465 3.5740 +0.78 Yuan 6.2412 6.2521 +0.17 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.28 119.66 +2.03 Sing dlr 1.3445 1.3260 -1.38 Taiwan dlr 31.405 31.718 +1.00 Korean won 1088.45 1099.30 +1.00 Baht 32.53 32.90 +1.14 Peso 44.17 44.72 +1.25 Rupiah 12612.00 12380.00 -1.84 Rupee 61.73 63.03 +2.11 Ringgit 3.5465 3.4965 -1.41 Yuan 6.2412 6.2040 -0.60