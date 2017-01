米金融・債券市場＝利回り急上昇、雇用統計受け利上げ開始予想前倒し

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 109*24.50=2.5308% 前営業日終盤 112*01.50=2.4291% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*18.50=1.9584% 前営業日終盤 103*27.50=1.8170% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*28.50=1.4821% 前営業日終盤 99*23.75=1.3036% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時43分 99*22.75=0.6475% 前営業日終盤 99*30.50=0.5238% 6日の米金融・債券市場では、国債利回りが急上昇。朝方発表された1月の米雇用統 計が堅調な内容となったことを受け、連邦準備理事会(FRB)が近く利上げに踏み切る 可能性があるとの観測が高まった。 1月雇用統計は、非農業部門雇用者数が25万7000人増と市場予想を上回たほか 、昨年11月と12月の雇用者数の伸びは、当初発表より合計で14万7000人上方修 正された。 時間当たり賃金は0.12ドル増と、12月の0.05ドル減から上昇に転じた。前 年比では2.2%増と、8月以来の大幅な増加率を記録した。 雇用統計を受け、TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、リチャード・ジルフ ーリー氏は、堅調な雇用統計を受け、「FRBが上期に動く可能性がある」としたうえで 、今後、さらに「早まる可能性もある」と述べた。 CMEフェドウォッチによると、米短期金利先物市場では、FRBが62%の確率で 9月に利上げを開始するとの見方が織り込まれた。7月の確率も47%となった。雇用統 計発表前は、10月以降との見方を反映する水準となっていた。 債券利回りが、FRBが今後数カ月で利上げを開始する可能性を織り込んでいないと の一部アナリストや投資家の懸念を反映し、短期、中期債が売りを浴びた。 終盤、2年債 利回りは0.64%に上昇し、1月7日以来の高水準をつけ た。 5年債 利回りも1月9日以来の高水準となる1.46%をつけた。 指標10年債 利回りは1.94%と、1月12日以来の水準に上昇。 30年債 利回りも2.51%と、1月22日以来の高水準をつけた。 イールドカーブはフラット化し、5・30年債の利回り格差 は一時、 102ベーシスポイント(bp)まで縮小。その後は105bpとなった。雇用統計前は 112bpだった。 Tボンド先物3月限 は1─7/32安の147─21/32。 Tノート先物3月限 は1─4.50/32安の128━23/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (unch)