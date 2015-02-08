UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しが増加　ユーロ売り越し増加

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(内容を追加しました) ［６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組（３日までの週）によると、主要６通貨（円、ユ ーロ、 ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し額は増加し た。 ドル買い越し額は４５８億２０００万ドルとなり、前週の４４２億８０００万ドルか ら増加した。ドルの買い越し額が４００億ドルを上回ったのは６週連続。 一方、ユーロの売り越しは１９万６３０９枚（２６２億８０００万ドル相当）で、前 週の１８万４７４５枚から増加した。２０１２年６月以来約２年半ぶりの高水準。 円 03Feb2015 week Prior week Long 25,586 26,526 Short 85,157 91,184 Net -59,571 -64,658 ユーロ 03Feb2015 week Prior week Long 47,719 50,489 Short 244,028 235,234 Net -196,309 -184,745 ポンド 03Feb2015 week Prior week Long 36,220 38,649 Short 78,618 83,989 Net -42,398 -45,340 スイスフラン 03Feb2015 week Prior week Long 8,383 8,841 Short 13,733 16,214 Net -5,350 -7,373 カナダドル 03Feb2015 week Prior week Long 24,553 28,914 Short 51,874 52,877 Net -27,321 -23,963 豪ドル 03Feb2015 week Prior week Long 15,969 16,079 Short 72,128 65,022 Net -56,159 -48,943 メキシコペソ 03Feb2015 week Prior week Long 23,599 26,739 Short 71,836 71,312 Net -48,237 -44,573 ニュージーランドドル 03Feb2015 week Prior week Long 10,537 11,908 Short 15,034 15,567 Net -4,497 -3,659 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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