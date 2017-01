〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 9日 ロイター] - *時間表記はGMT(グリニッジ標準時)、日本時間マイナス9時間 *関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 09Feb 0:30 AU 求人広告(オンライン広告) Jan % 0 1.8 09Feb 0:30 AU 求人広告(新聞広告) Jan % 0 3.0 09~13Feb 3:00 ID 自動車販売(前年比) Jan % 0 -19.3 09Feb 3:00 ID 小売売上高(前年比) Dec % 0 14.1 09~13Feb 3:00 ID 自動二輪車販売(前年比) Jan % 0 0.9 09Feb 7:00 DE 貿易収支 Dec bln 18.3 11 17.7 09Feb 9:30 EZ 投資家センチメント指数 Feb 3.0 12 0.9 09Feb 14:00 MX CPI(前年比) Jan % 3.10 21 4.08 10~15Feb CN 新規融資 Jan bln 1350.0 20 697.3 10~15Feb CN M2 (前年比) Jan % 12.1 21 12.2 10~15Feb CN 融資の伸び Jan % 13.4 9 13.6 10Feb 15:00 US JOLTS求人 Dec mln pe 4.956 8 4.972 10Feb 1:30 CN CPI(前月比) Jan % 0 0.3 10Feb 1:30 CN CPI(前年比) Jan % 1.0 21 1.5 10Feb 1:30 CN PPI(前年比) Jan % -3.8 20 -3.3 10Feb 4:01 MY 鉱工業生産(前年比) Dec % 0 4.7 13Feb 7:00 DE 卸売物価指数(前月比) Jan % 0 -1.0 13Feb 7:00 DE 卸売物価指数(前年比) Jan % 0 -2.3 10Feb 7:45 FR 鉱工業生産(前月比) Dec % 0.3 16 -0.3 10Feb 9:30 GB 製造業生産(前年比) Dec % 2.0 24 2.7 10Feb 9:30 GB 鉱工業生産(前年比) Dec % 0.6 26 1.1 10Feb 9:30 GB 製造業生産(前月比) Dec % -0.1 26 0.7 10Feb 9:30 GB 鉱工業生産(前月比) Dec % 0.1 31 -0.1 10Feb 23:00 KR 失業率 Jan % 0 3.5 11Feb 8:00 TR 経常収支 Dec bln -6.700 15 -5.640 11Feb 11:00 BR 小売売上高(前月比) Dec % -0.50 13 0.90 11Feb 14:00 MX 鉱工業生産(前月比) Dec % 0.33 6 0.20 12Feb 0:30 AU 就業者数 Jan k pers 5.0 19 37.4 12Feb 0:30 AU 失業率 Jan % 6.2 19 6.1 02Mar 5:00 IN 製造業PMI Feb 0 52.9 US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO=ノ ルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィ リピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ *ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 2月9日(月) ◇イベント 00:15 スティーブンス豪中銀総裁が講演 11:00 G7景気先行指数(OECD) 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、10日まで) 米労働市場情勢指数(LMCI) 2100 パウエルFRB理事、大学で講義「Audit the Fed and Other Proposals」 2月10日(火) ◇イベント 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、最終日) 13:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Education, Innovation and Economic Growth」 ◇決算予定 UBS 2月11日(水) ◇イベント 10:30 英中銀四半期インフレ報告 13:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「Monetary Policy and a a Reflection on (Almost) 10 Years at the Fed」 ◇決算予定 Cisco Systems Inc 2月12日(木) ◇イベント EU首脳会議(13日まで) 16:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 22:30 スティーブンス豪中銀総裁が下院で証言 ◇決算予定 Commerzbank Credit Suisse Societe Generale American International Group Inc Kraft Foods Group Inc Q4 2014 Bunge Ltd SingTel STEL.SI Q3 2月13日(金) ◇イベント EU首脳会議(最終日) 18:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「Reflections on (Almost) 10 Years at the Fed」 *企業決算の発表時間はBMOが市場の寄り前、AMCが市場の引け後。