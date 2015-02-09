UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（9日）＝5本,4億6100万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：（毎月分配型）３億５９００万円／（年２回分配型）１００万円 設定額：（毎月分配型）３億５９００万円／（年２回分配型）１００万円 販売会社：丸三証券 ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ／円高ドル安ポートフォリオ／マネー・ポートフォリオ 大和証券投資信託委託 設定上限額：合計１億０１００万円（いずれも自己設定） 設定額：合計１億０１００万円 ドル高円安・円高ドル安 各５０００万円／マネー・ポートフォリオ １００万円 販売会社：大和証券