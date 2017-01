アジア通貨動向（9日）＝総じて軟調、米雇用統計や中国貿易統計で

[シンガポール 9日 ロイター] - アジア通貨は総じて軟調。米雇用統計を背景 に米利上げ観測が再燃しているほか、中国の貿易統計を受け、中国経済減速への懸念も強 まっている。 インドルピー も下落。デリー首都圏の議会選で与党が敗北したもようとする 出口調査が嫌気されている。 韓国ウォン も下落。米雇用統計を受けて、ドルにショートカバーが入った 。安値では輸出企業の買いが入っており、大幅な下げとはなっていない。アナリストによ ると、2月2日安値の1ドル=1104.1ウォンが支持線。 インドネシアルピア も下落。ノンデリバラブル・フォワード(NDF)の下落 や債券価格下落が背景。ただ、インドネシア株が値上がりする中、海外勢の買いも入って おり、大幅な下げとはなっていない。 マレーシアリンギ も下落。NDF安と債券価格下落が背景。 *0557GMT(日本時間午後2時57分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.80 119.14 +0.29 Sing dlr 1.3527 1.3525 -0.01 Taiwan dlr 31.506 31.490 -0.05 Korean won 1094.80 1089.70 -0.47 Baht 32.60 32.52 -0.25 Peso 44.29 44.15 -0.32 Rupiah 12645.00 12611.00 -0.27 Rupee 62.09 61.70 -0.63 Ringgit 3.5585 3.5475 -0.31 Yuan 6.2495 6.2447 -0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.80 119.66 +0.72 Sing dlr 1.3527 1.3260 -1.97 Taiwan dlr 31.506 31.718 +0.67 Korean won 1094.80 1099.30 +0.41 Baht 32.60 32.90 +0.92 Peso 44.29 44.72 +0.97 Rupiah 12645.00 12380.00 -2.10 Rupee 62.09 63.03 +1.52 Ringgit 3.5585 3.4965 -1.74 Yuan 6.2495 6.2040 -0.73