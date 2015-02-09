10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議・閣議後会見 - 0850 12月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 １月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 ２０年利付国債（２月債)の発行予定額等 1030 財政制度審議会たばこ事業等分科会 1100 イスラム国人質事件の政府検証委員会 1245 流動性供給入札結果 1400 ホンダＦ１記者会見 マクラーレンホンダ２０１５ 1400 12月末現在の国債・借入金・政府保証債務残高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●主な決算発表予定 三井不動産 ソフトバンク ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月９日（月） ◇指標 09Feb 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Dec 09Feb 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Feb 09Feb 12:00 インド：ＧＤＰ Q3 ◇イベント 00:15 スティーブンス豪中銀総裁が講演 11:00 Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（イスタンブール、１０日まで） 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） 21:00 パウエルＦＲＢ理事、大学で講義「Audit the Fed and Other Proposals」 ２月１０日（火） ◇指標 10~15Feb 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Jan 10~15Feb 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Jan 10Feb 00:30 豪ＮＡＢ企業景況感指数 Jan 10Feb 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jan 10Feb 04:01 マレーシア：鉱工業生産 Dec 10Feb 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Dec 10Feb 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Dec 10Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 10Feb 14:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jan 10Feb 15:00 米卸売在庫（商務省） Dec 10Feb 15:00 米求人労働移動調査（労働省） Dec 10Feb 23:00 韓国：失業率 Jan ◇イベント ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（イスタンブール、最終日） 13:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Education, Innovation and Economic Growth」 ◇決算予定 UBS