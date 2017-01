10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0835 日本経済再生本部 0850 閣議、閣議後会見 0850 12月第3次産業活動指数(経済産業省) 0850 1月マネーストック(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 20年利付国債(2月債)の発行予定額等 1030 財政制度審議会たばこ事業等分科会 1100 イスラム国人質事件の政府検証委員会 1245 流動性供給入札結果 1400 ホンダF1記者会見 マクラーレンホンダ2015 1400 12月末現在の国債・借入金・政府保証債務残高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●主な決算発表予定 三井不動産 ソフトバンク 日本郵政 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 2月9日(月) ◇指標 09Feb 07:00 独貿易収支(連邦統計庁) Dec 09Feb 09:30 ユーロ圏:投資家センチメント指数 Feb 09Feb 12:00 インド:GDP Q3 ◇イベント 00:15 スティーブンス豪中銀総裁が講演 11:00 G7景気先行指数(OECD) 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、10日まで) 米労働市場情勢指数(LMCI) 21:00 パウエルFRB理事、大学で講義「Audit the Fed and Other Proposals」 2月10日(火) ◇指標 10~15Feb 中国マネーサプライM2(中国人民銀行) Jan 10~15Feb 中国人民元建て新規融資(中国人民銀行) Jan 10Feb 00:30 豪NAB企業景況感指数 Jan 10Feb 01:30 中国PPI、CPI(国家統計局) Jan 10Feb 04:01 マレーシア:鉱工業生産 Dec 10Feb 07:45 仏鉱工業生産(INSEE) Dec 10Feb 09:30 英鉱工業生産(国立統計局) Dec 10Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 10Feb 14:00 米中小企業楽観度指数(NFIB) Jan 10Feb 15:00 米卸売在庫(商務省) Dec 10Feb 15:00 米求人労働移動調査(労働省) Dec 10Feb 23:00 韓国:失業率 Jan ◇イベント 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、最終日) 13:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Education, Innovation and Economic Growth」 ◇決算予定 UBS