〔表〕きょうの投信設定（12日）＝7本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 繰上償還条項付 ＪＰＸ日経４００アクティブファンド 米ドル投資型 ２０１５─０２ ＜愛称：ＪＰＸターゲット＞ ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン 米ドル投資型 ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型） フィデリティ投信 設定上限額：２億円 設定額：── 販売会社：フィデリティ証券 野村米ドル円３．５倍ブル・ベア （ブル・円安トレンド）／（ベア・円高トレンド）／（マネーポートフォリオ） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０億円、マネーポートフォリオは１億円（いずれも自己設定） 設定額：── 販売会社： 野村証券、野村信託銀行