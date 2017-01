アジア通貨動向（10日）＝韓国ウォンが上昇主導、追加利下げ観測が後退

[シンガポール 10日 ロイター] - アジア通貨市場では、韓国ウォンが上昇を 主導した。同国の企画財政相発言で、追加利下げ観測が後退したため。ドルが伸び悩んで おり、大半の新興アジア通貨が上昇した。 ギリシャのユーロ離脱懸念でリスク志向は後退しているが、アジア域内の通貨は堅調 。ただ、マレーシアでは国債の格下げ懸念や、政治的な不透明感から、リンギ が 下落した。 韓国の崔ギョン煥企画財政相は国内経済の力強い回復が続き、インフレが安定推移す るなか、当面現行の金利政策が維持される、との見方を示した。オフショアファンドや輸 出業者から買いが入り、ウォン はアウトパフォームしている。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.46 118.63 +0.14 Sing dlr 1.3529 1.3534 +0.04 Taiwan dlr 31.470 31.560 +0.29 Korean won 1087.86 1094.90 +0.65 Baht 32.60 32.63 +0.11 Peso 44.35 44.36 +0.02 Rupiah 12642.00 12645.00 +0.02 Rupee 61.97 62.16 +0.31 Ringgit 3.5800 3.5615 -0.52 Yuan 6.2445 6.2472 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.46 119.66 +1.01 Sing dlr 1.3529 1.3260 -1.99 Taiwan dlr 31.470 31.718 +0.79 Korean won 1087.86 1099.30 +1.05 Baht 32.60 32.90 +0.94 Peso 44.35 44.72 +0.85 Rupiah 12642.00 12380.00 -2.07 Rupee 61.97 63.03 +1.72 Ringgit 3.5800 3.4965 -2.33 Yuan 6.2445 6.2040 -0.65