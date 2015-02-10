TABLE-Japan Hotel REIT Investment -12 MTH forecast

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Feb 10 (Reuters) Japan Hotel REIT Investment EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)
12 months to 12 months to
Dec 31, 2014 Dec 31, 2014
LATEST PRIOR
FORECAST FORECAST
Revenues 12.76 12.67
Operating 7.55 7.39
Recurring 5.78 5.62
Net 5.77 5.62
EPS 2,159 yen
Div 2,155 yen 2,102 yen
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