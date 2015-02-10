再送-12日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 経済財政諮問会議 2015年度予算案提出、政府４演説 0850 １月企業物価指数（日銀） 0850 １２月機械受注 0910 臨時閣議 0940 麻生財務相会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 衆議院本会議 1500 1月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1500 参議院本会議 ●主な決算発表予定 楽天 サッポロＨＤ アサヒＧＨＤ キリンＨＤ ジャパンディスプレイ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（火） ◇指標 10Feb 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Dec 10Feb 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Dec 10Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 10Feb 14:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jan 10Feb 15:00 米卸売在庫（商務省） Dec 10Feb 15:00 米求人労働移動調査（労働省） Dec 10Feb 23:00 韓国：失業率 Jan ●海外分● ◇イベント ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（イスタンブール、最終日） 13:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Education, Innovation and Economic Growth」 16:30 ワイトマン独連銀総裁とショイブレ独財務相が記者会見（イスタンブール） 18:00 米財務省３年債入札 １１日（水） ◇指標 08:00 トルコ：経常収支 Dec 11:00 ブラジル：小売売上高 Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 メキシコ：鉱工業生産 Dec 19:00 米財政収支（財務省） Jan ●海外分● ◇イベント 13:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「Monetary Policy and a a Reflection on (Almost) 10 Years at the Fed」 16:30 ユーロ圏臨時財務相会合（ブリュッセル） 18:00 米財務省１０年債入札 独仏露ウクライナ首脳会談 ◇決算予定 Cisco Systems Inc １２日（木） ◇指標 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Jan 04:00 マレーシア：ＧＤＰ Q4 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jan 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Dec 12:00 インド：ＣＰＩ Jan 12:00 インド：鉱工業生産 Dec 13:30 カナダ新築住宅価格 Dec 13:30 米小売売上高（商務省） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米企業在庫（商務省） Dec 21:00 チリ：中銀金利発表 Feb ●海外分● ◇イベント ＥＵ首脳会議（１３日まで） 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 10:30 英中銀四半期インフレ報告 16:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 22:30 スティーブンス豪中銀総裁が下院で証言 ◇決算予定 American International Group Inc Kraft Foods Group Inc