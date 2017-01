12日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 1月企業物価指数(日銀) 0850 12月機械受注 0910 臨時閣議 0940 麻生財務相会見 1000 甘利経済再生相会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 衆議院本会議 1500 1月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) 1500 参議院本会議 1700 経済財政諮問会議 ●主な決算発表予定 楽天 サッポロHD アサヒGHD キリンHD ジャパンディスプレイ ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 10日(火) ◇指標 10Feb 07:45 仏鉱工業生産(INSEE) Dec 10Feb 09:30 英鉱工業生産(国立統計局) Dec 10Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 10Feb 14:00 米中小企業楽観度指数(NFIB) Jan 10Feb 15:00 米卸売在庫(商務省) Dec 10Feb 15:00 米求人労働移動調査(労働省) Dec 10Feb 23:00 韓国:失業率 Jan ●海外分● ◇イベント 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、最終日) 13:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Education, Innovation and Economic Growth」 16:30 ワイトマン独連銀総裁とショイブレ独財務相が記者会見(イスタンブール) 18:00 米財務省3年債入札 11日(水) ◇指標 08:00 トルコ:経常収支 Dec 11:00 ブラジル:小売売上高 Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 14:00 メキシコ:鉱工業生産 Dec 19:00 米財政収支(財務省) Jan ●海外分● ◇イベント 13:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「Monetary Policy and a a Reflection on (Almost) 10 Years at the Fed」 16:30 ユーロ圏臨時財務相会合(ブリュッセル) 18:00 米財務省10年債入札 独仏露ウクライナ首脳会談 ◇決算予定 Cisco Systems Inc 12日(木) ◇指標 00:30 豪雇用統計(連邦統計局) Jan 04:00 マレーシア:GDP Q4 07:00 独消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Jan 10:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Dec 12:00 インド:CPI Jan 12:00 インド:鉱工業生産 Dec 13:30 カナダ新築住宅価格 Dec 13:30 米小売売上高(商務省) Jan 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 15:00 米企業在庫(商務省) Dec 21:00 チリ:中銀金利発表 Feb ●海外分● ◇イベント EU首脳会議(13日まで) 08:00 フィリピン:中銀金利発表 08:30 スウェーデン:中銀金利発表 10:30 英中銀四半期インフレ報告 16:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 18:00 米財務省30年債入札 22:30 スティーブンス豪中銀総裁が下院で証言 ◇決算予定 American International Group Inc Kraft Foods Group Inc