アジア通貨動向（11日）＝大半が下落、ユーロ圏会合を控え慎重ムード

[シンガポール 11日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落している。 米地区連銀総裁の利上げ観測を後押しするような発言で米国債利回りが上昇し、ドルが買 われているのが背景。加えてギリシャ問題を討議するユーロ圏財務相の臨時会合を控え、 慎重なムードが広がっている。 米国債利回りの上昇を受け、ドルは対円で1カ月ぶりの高水準付近で推移している。 韓国ウォン、マレーシアリンギ、インドネシアルピアが下落。 ウォンについては、韓国当局のウォン押し下げ観測がでている。リンギは国債の下落 、ルピアは国内企業のドル需要を背景に売られている。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.61 119.42 -0.16 Sing dlr 1.3565 1.3550 -0.11 Taiwan dlr 31.506 31.502 -0.01 Korean won 1095.27 1089.70 -0.51 Baht 32.63 32.60 -0.08 Peso 44.35 44.31 -0.09 Rupiah 12700.00 12670.00 -0.24 Rupee 62.17 62.18 +0.02 Ringgit 3.5965 3.5795 -0.47 Yuan 6.2432 6.2416 -0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.61 119.66 +0.04 Sing dlr 1.3565 1.3260 -2.25 Taiwan dlr 31.506 31.718 +0.67 Korean won 1095.27 1099.30 +0.37 Baht 32.63 32.90 +0.84 Peso 44.35 44.72 +0.83 Rupiah 12700.00 12380.00 -2.52 Rupee 62.17 63.03 +1.38 Ringgit 3.5965 3.4965 -2.78 Yuan 6.2432 6.2040 -0.63