UPDATE 4-第4四半期マレーシア成長率は前年比5.8％に加速、経常黒字は縮小

* 第4・四半期GDPは5.8%増、市場予想は5.0%増 * 2014年GDPは6.0%増、市場予想は5.8%増 * 成長加速は短期的との見方 * 第4・四半期経常黒字は前期の76億リンギから61億リンギに縮小 (内容を追加しました) [クアラルンプール 12日 ロイター] - マレーシア中銀が発表した2014年 第4・四半期の国内総生産(GDP)は、前年比5.8%増となった。 ロイターがまとめた市場予想は5.0%増だった。 原油安や世界経済の低迷にもかかわらず、第3・四半期の5.6%増から伸びが加速 した。 2014年通年のGDPは6.0%増で2010年以来の高い伸びとなった。市場予 想は5.8%増、2013年は4.7%増だった。 ただエコノミストは、輸出需要の後退とエネルギー・商品価格の低迷が影響し、成長 加速は長くは続かないとみている。 キャピタル・エコノミクスのクリスタル・タン氏は「原油安は今年のマレーシア経済 にとって大きな逆風となり、成長加速は短期的にとどまる」との見方を示した。 第4・四半期の経常黒字は61億リンギ(17億ドル)と、第3 ・四半期は76億 リンギから縮小した。 第4・四半期の直接投資は2億リンギの純流出。第3・四半期は21億リンギの純流 入だった。 ポートフォリオ投資は204億リンギの純流出。第3・四半期は110億リンギの純 流出だった。 詳細は以下の通り。 (単位:%、前年比) 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 REAL GDP 6.0 5.8 5.6 6.5 6.2 <産業別> 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Agriculture 2.6 -2.8 4.0 7.1 2.3 Mining 3.1 9.6 1.4 2.1 -0.8 Manufacturing 6.2 5.2 5.3 7.3 6.8 Construction 11.6 8.7 9.6 9.9 18.9 Services 6.3 6.4 6.1 6.2 6.6 <項目別> 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Public sector consumption 4.4 2.7 5.3 -0.5 11.2 Private sector consumption 7.1 7.8 6.7 6.5 7.1 Gross fixed capital formation 4.3 1.1 7.2 6.3 Exports of goods and services 5.1 1.5 2.8 8.8 7.9 Imports of goods and services 3.9 2.6 2.2 3.9 7.1