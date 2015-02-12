〔表〕きょうの投信設定（13日）＝6本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）／（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券 ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 日本株配当オープン（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用） 日興アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 日本国債戦略ファンド＜愛称：トレンドＪ＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１０億円 設定額：── 販売会社：エース証券