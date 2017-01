アジア通貨動向（12日）＝下落、ルピアが2カ月ぶり安値

[シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア通貨は総じて下落。ギリシ ャ情勢をめぐる不透明感が嫌気されている。 インドネシアルピアは約2カ月ぶり安値をつけた。これを受け、中銀はルピアが急落 した場合にはルピア支援に動く考えを表明した。 マレーシアリンギ も下落。マレーシアの経済成長率は予想を上回ったが、経 常黒字の縮小が嫌気されている。 シンガポールドル も2010年8月以来の安値。ヘッジファンドから売りが 出ている。 韓国ウォン も1.2%下落し、約5週間ぶりの安値。輸出業者の買いが入 っているものの、海外ファンドの売りが出ている。 インドルピー は1カ月ぶりの安値をつけた。 ルピアは は一時12月16日以来の安値となる1ドル=1万2835ルピア に下落。国債も売られている。13日の2014年第4・四半期経常収支の発表を前に、 海外勢の売りがかさんでいる。 市場関係者によると、外資系銀行のルピア売りが加速する一方、国内勢もドル買いに 動いている。 インドネシア中銀は、ルピアが急落した場合にはルピア支援に動く考えを表明。広報 担当者は「相場の変動を注視している。大幅に下落する場合は市場に介入する」と述べた 。 *0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.28 120.47 +0.16 Sing dlr 1.3628 1.3610 -0.13 Taiwan dlr 31.563 31.564 +0.00 Korean won 1110.20 1097.70 -1.13 Baht 32.70 32.64 -0.20 Peso 44.42 44.30 -0.27 Rupiah 12810.00 12710.00 -0.78 Rupee 62.39 62.25 -0.22 Ringgit 3.6230 3.5985 -0.68 Yuan 6.2473 6.2427 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.28 119.66 -0.52 Sing dlr 1.3628 1.3260 -2.70 Taiwan dlr 31.563 31.718 +0.49 Korean won 1110.20 1099.30 -0.98 Baht 32.70 32.90 +0.61 Peso 44.42 44.72 +0.68 Rupiah 12810.00 12380.00 -3.36 Rupee 62.39 63.03 +1.03 Ringgit 3.6230 3.4965 -3.49 Yuan 6.2473 6.2040 -0.69