中国・香港株式市場・大引け＝中国4日続伸、通信株が主導

［上海 １２日 ロイター］ -

上海総合指数 前営業日比 売買代金概算

大引け 3173.4160 15.7123高 2273.6億元（上海Ａ株）

高値 3181.7659

安値 3134.2435

前場終値 3153.0233 4.6804安 1261.2億元（上海Ａ株）

寄り付き 3157.9592 0.2555高 前営業日終値 3157.7037 16.1105高 2091.3億元（上海Ａ株）

ハンセン指数

前場終値 24458.35 143.33高 394.6億香港ドル

寄り付き 24377.59 62.57高

前営業日終値 24315.02 213.08安 646.6億香港ドル

中国株式市場は４日続伸して取引を終了した。通信株が主導。前場終了時は下落していたが、取引後半に切り返した。中国人民銀行（中央銀行）が短期的な流動性の改善に動いたが、景気鈍化への投資家懸念を反映し、商いは薄かった。

終値は上海総合指数 が１５．７１２３ポイント（０．５０％）高の３１７３．４１６０。

大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は８．７５０ポイント（０．２５％）高の３４４２．８７４。

上海市場で商いが多かった銘柄は、中国連合通信（チャイナ・ユニコム） （７．９％高）、中国銀行 （０．３％安）、中国石油化工 （２．３％高）。深セン市場では家電大手のＴＣＬ集団 （６．９％高）、京東方科技（ＢＯＥテクノロジー） （１．０％高）などが取引を集めた。