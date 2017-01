13日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 安保法制の与党協議 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1000 閣議、閣議後会見 1030 日本:5年利付国債の入札発行 1030 日本:自民党・財政再建に関する特命委員会 1245 日本:5年利付国債の入札結果 1300 シャープ 車載用液晶説明会 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 日本:1月投信概況 ●主な決算発表予定 生保、損保、サントリーBF ●海外指標など 2月12日(木) ◇指標 12Feb 07:00 独消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Jan 12Feb 10:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Dec 12Feb 12:00 インド:CPI Jan 12Feb 12:00 インド:鉱工業生産 Dec 12Feb 13:30 カナダ新築住宅価格 Dec 12Feb 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 12Feb 13:30 米小売売上高(商務省) Jan 12Feb 15:00 米企業在庫(商務省) Dec ●海外分● ◇イベント EU首脳会議(13日まで) 08:00 フィリピン:中銀金利発表 08:30 スウェーデン:中銀金利発表 10:30 英中銀四半期インフレ報告 16:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 18:00 米財務省30年債入札 22:30 スティーブンス豪中銀総裁が下院で証言 ◇決算予定 American International Group Inc Kraft Foods Group Inc 2月13日(金) ◇指標 13Feb 00:00 インドネシア:経常収支 Q4 13Feb 06:30 仏GDP速報値(INSEE) Q4 13Feb 07:00 独卸売物価指数(連邦統計庁) Jan 13Feb 07:00 独GDP速報値(連邦統計庁) Q4 13Feb 10:00 ユーロ圏貿易収支(統計局) Dec 13Feb 10:00 ユーロ圏GDP速報値(統計局) Q4 13Feb 13:00 ポーランド:経常収支 Dec 13Feb 13:00 ポーランド:CPI Jan 13Feb 13:30 米輸出入物価(労働省) Jan 13Feb 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Feb ●海外分● ◇イベント EU首脳会議(最終日) 18:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「Reflections on (Almost) 10 Years at the Fed」 ◇決算予定 13 Feb BMO Q4 2014 DTE Energy Co DTE 13 Feb BMO Q4 2014 Exelon Corp EXC 13 Feb BMO Q4 2014 Interpublic Group of Companies IPG 13 Feb BMO Q3 2015 J M Smucker Co SJM 13 Feb BMO Q4 2014 VF Corp VFC 13 Feb BMO Q4 2014 Ventas Inc VTR