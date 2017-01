[13日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 13 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 1月投信概況 ●海外● ◇イベント EU首脳会議(最終日) 18:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

「Reflections on (Almost) 10 Years at the Fed」 Monday, 16 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 10─12月期GDP1次速報(内閣府) 1300 1月マンション発売(不動産経研) 1400 サントリーHD決算発表 ●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 Tuesday, 17 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合1日目 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 20年利付国債の入札発行 1030 40年利付国債(2月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 20年利付国債の入札結果 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 01:00 韓国:中銀金利発表 Feb 06:00 インドネシア:中銀金利発表 Feb 17:45 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 EU財務相理事会 ◇休場 ブラジル〔カーニバル〕、台湾、インド

Wednesday, 18 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 日銀金融政策決定会合2日目 ●海外● ◇イベント 09:30 英中銀2月金融政策委議事録 19:00 米FOMC議事要旨発表(for January 27-28, 2015 meeting) 対テロ国際会議(ワシントン) ECB理事会(金融政策の発表なし)

◇決算予定 Credit Agricole ◇休場 ブラジル〔カーニバル〕、中国、韓国、台湾

Thursday, 19 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 2月月例経済関係閣僚会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 2年利付国債(3月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 2月日銀金融経済月報 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 16:00 米財務省2・5・7年債・変動利付2年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札

◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン〔旧正月〕

Friday, 20 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 2月ロイター短観 ●海外● ◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾〔旧正月〕

Monday, 23 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0950 日銀議事要旨1月会合分 ●海外● ◇決算予定 HSBC ◇休場 中国、台湾〔旧正月〕

Tuesday, 24 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 1月企業向けサービス価格指数(日銀) ●海外● ◇イベント 14:00 イエレン米FRB議長、上院銀行委員会で議会証言 18:00 米財務省2年債入札

◇決算予定 24 Feb AMC Q1 2015 Hewlett-Packard Co ◇休場 中国〔旧正月〕

Wednesday, 25 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1730 市場調節に関する懇談会(日銀) ●海外● ◇イベント イエレン米FRB議長、下院金融委員会で議会証言 18:00 米財務省インフレ指数連動2年債入札 18:00 米財務省5年債入札

◇決算予定 25 Feb BMO Q2 2015 Campbell Soup Co 25 Feb BMO Q4 2014 Target Corp

Thursday, 26 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1030 石田日銀審議委員講演(横浜) 1430 石田日銀審議委員記者会見(横浜) ●海外● ◇イベント 18:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演

◇決算予定 26 Feb 21:00 Q4 2014 Gap Inc Friday, 27 February, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント メスター米クリーブランド地区連銀総裁、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、フィッシャー米FRB副議長が、米金融政策フォーラムに参加。

◇決算予定 Lloyds Feb 27 Sun Hung Kai Prop 0016.HK 6-mth results

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。