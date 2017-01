アジア通貨動向（13日）＝上昇、ウクライナ停戦合意などでリスク志向強まる

[シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨は大半が上昇。軟調な 米経済指標を受けてドルが下げたことに加え、ウクライナ危機に関する停戦合意やギリシ ャ債務問題をめぐる期待を背景にリスク志向が強まった。 韓国ウォン がアウトパフォーム。旧正月休暇を来週に控え、輸出業者が買 いを入れた。国内金融市場は18─20日に休場となる。トレーダーによると、円高JPY =を考慮すれば一段の上昇も見込まれる。 マレーシアリンギ が上昇。投資家がショートカバーの買いを入れた。 インドルピー も上昇。1月の消費者物価指数(CPI)は市場予想の範囲内 で、依然として中銀目標を大きく下回った。 ただ、週間ベースでみると、大半のアジア新興国通貨が下落している。 トムソン・ロイターのデータによると、インドネシアルピア が1.2%安と なり、アジア通貨の下げをけん引。きょうの第4・四半期経常収支発表を控えた12日に 海外勢の売りがかさみ、約2カ月ぶりの安値を付けた。 リンギは0.9%安。原油安でマレーシアの経常・財政収支が悪化するとの懸念が背 景。 ルピーは0.7%安、ウォンは0.6%安。フィリピンペソ が0.2%下 落したほか、シンガポールドル とタイバーツ がともに0.1%安となっ ている。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.56 119.15 +0.50 Sing dlr 1.3539 1.3558 +0.14 Taiwan dlr 31.445 31.630 +0.59 Korean won 1096.30 1110.70 +1.31 Baht 32.56 32.68 +0.37 Peso 44.26 44.37 +0.26 Rupiah 12760.00 12790.00 +0.24 Rupee 62.16 62.31 +0.23 Ringgit 3.5740 3.6045 +0.85 Yuan 6.2400 6.2454 +0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.56 119.66 +0.92 Sing dlr 1.3539 1.3260 -2.06 Taiwan dlr 31.445 31.718 +0.87 Korean won 1096.30 1099.30 +0.27 Baht 32.56 32.90 +1.04 Peso 44.26 44.72 +1.05 Rupiah 12760.00 12380.00 -2.98 Rupee 62.16 63.03 +1.40 Ringgit 3.5740 3.4965 -2.17 Yuan 6.2400 6.2040 -0.58