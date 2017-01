UPDATE 2-ユーロ圏ＧＤＰ速報値、第4四半期は前期比＋0.3％で予想上回る

(国別の記事リンク情報を追加しました。) [ブリュッセル 13日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が発表した201 4第4・四半期のユーロ圏の域内総生産(GDP)伸び率速報値は、前期比プラス0.3 %、前年比プラス0.9%となり、予想を上回った。ドイツの成長加速が寄与した。 ロイター調査によるエコノミスト予想は前期比プラス0.2%、前年比プラス0.8 %だった。 第3・四半期は前期比プラス0.2%、前年比プラス0.8%だった。 ユーロ圏とEUのGDP伸び率の推移は以下の通り(単位:%) 2014 EURO ZONE Q4 POLL Q3 Q2 Q1 pct change q/q 0.3 0.2* 0.2 0.1 0.3 pct change y/y 0.9 0.8** 0.8 0.8 1.1 EUROPEAN UNION pct change q/q 0.4 0.3 0.2 0.4 pct change y/y 1.3 1.3 1.3 1.5 * Reuters poll of 51 economists, range 0.1 to 0.4 pct ** Reuters poll of 32 economists, range 0.6 to 0.9 pct *統計局サイト here