米金融・債券市場＝利回り上昇、ギリシャ楽観視で需要減退

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 96*31.00=2.6471% 前営業日終盤 108*23.00=2.5784% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*18.50=2.0469% 前営業日終盤 100*03.50=1.9879% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*20.50=1.5360% 前営業日終盤 98*26.75=1.4942% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*23.00=0.6451% 前営業日終盤 99*23.75=0.6323% 13日の米金融・債券市場では米国債利回りが上昇した。ギリシャ新政権が支援条件 で欧州諸国と合意するとの楽観的な見方が出ていることに加え、ドイツの成長率が予想を 上回ったことで、安全資産としての米国債に対する需要が減退した。 終盤の取引で10年債 は6/32安、利回りは2.01%と、前日終盤 の1.99%から上昇した。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米国債トレーダー、ショーン・マーフィー 氏は、ギリシャの債務問題をめぐる協議について、「これまでよりも若干建設的になって きたように見える」としている。 ドイツの第4・四半期の国内総生産(GDP)速報値(季節調整済み)は前期比0. 7%増と、予想の0.3%増を上回った。2014年全体では1.6%増となり、独連邦 統計庁の推定値の1. 5%増を上回った。 これを受け、独連邦債利回りが上昇、米国債利回りの上昇につながった。FTNフィ ナンシャル(米テネシー州)の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、「欧州で国債 利回りが上昇し、米国債もこれに追随した」としている。 朝方発表されたロイター/ミシガン大学の2月の米消費者信頼感指数(速報値)は9 3.6と、1月確報値から横ばいの98.1となっていた予想を大きく下回った。これを 受け、米30年債価格は下げ足を速め、長短利回り格差が拡大した。 次の市場の注目は、18日に米連邦準備理事会(FRB)が公表する1月27─28 日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨。このほか今月は24─25日にイエレン FRB議長が半期に一度の議会証言を行う。 米債券市場は16日はプレジデンツ・デーの祝日のため休場となる。 Tボンド先物3月限 は29/32安の145─29/32。 Tノート先物3月限 は6/32安の128━7.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -10.50 (-0.50)