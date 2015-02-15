UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しが減少　ユーロ売り越し減少

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(内容を追加しました) ［１３日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（１０日までの週）によると、主要６通貨（円、ユ ー ロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し額は減 少した。 ドル買い越し額は４４５億１０００万ドルとなり、前週の４５８億２０００万ドルか ら減少。ドルの買い越し額は７週連続で４００億ドルを上回っている。 一方、ユーロの売り越しは１９万４６４１枚（２７５億ドル相当）で、前週の１９万 ６３０９枚から減少した。前週の売り越し枚数は約２年半ぶりの高水準だった。 円 10Feb2015 week Prior week Long 25,884 25,586 Short 81,008 85,157 Net -55,124 -59,571 ユーロ 10Feb2015 week Prior week Long 47,217 47,719 Short 241,858 244,028 Net -194,641 -196,309 ポンド 10Feb2015 week Prior week Long 36,798 36,220 Short 75,401 78,618 Net -38,603 -42,398 スイスフラン 10Feb2015 week Prior week Long 5,771 8,383 Short 11,257 13,733 Net -5,486 -5,350 カナダドル 10Feb2015 week Prior week Long 21,176 24,553 Short 54,509 51,874 Net -33,333 -27,321 豪ドル 10Feb2015 week Prior week Long 12,517 15,969 Short 65,699 72,128 Net -53,182 -56,159 メキシコペソ 10Feb2015 week Prior week Long 25,691 23,599 Short 74,926 71,836 Net -49,235 -48,237 ニュージーランドドル 10Feb2015 week Prior week Long 9,272 10,537 Short 15,472 15,034 Net -6,200 -4,497 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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