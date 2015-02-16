17日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合１日目 0920 閣議、閣議後会見 1000 参議院本会議 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ４０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 衆議院本会議 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1630 産業競争力会議（雇用・人材・教育ＷＧ） ●主な決算発表予定 ブリヂストン ●海外指標など １６日（月） ◇指標 16Feb 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Dec ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇休場 米〔プレジデンツデー〕、ブラジル〔カーニバル〕、ベトナム〔旧正月〕、台湾 １７日（火） ◇指標 00:00 シンガポール：ＧＤＰ改定値 Q4 00:30 シンガポール：非石油部門輸出 Jan 01:30 中国新築住宅価格 Jan 08:30 スウェーデン：ＣＰＩ Jan 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Jan 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Jan 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Feb 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Feb 21:00 対米証券投資（財務省） Dec ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 01:00 韓国：中銀金利発表 Feb 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Feb 17:45 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について 講演 ＥＵ財務相理事会 ◇休場 ブラジル〔カーニバル〕、ベトナム〔旧正月〕、台湾、インド