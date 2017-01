アジア通貨動向（16日）＝マレーシアリンギ堅調、政府基金への懸念後退

[16日 ロイター] - 週明け16日のアジア通貨市場で、マレーシアリンギMYR= MYが上昇。政府基金の債務返済に対する懸念が後退した。投資家がギリシャの債務問題 の先行きに関して慎重ながらも楽観的な見方をするなか、他のアジア通貨も上昇した。 マレーシアでは、財務の悪化が懸念されていた政府系投資会社1マレーシア・デベロ ップメント(1MDB)が、地方銀行からの債務20億リンギ(5億5950万ドル)を 全額返済したと発表。市場では、これを好感してリンギが買われたとの見方が出ている。 ただ、原油価格の下落により上値は重い。 インドネシアルピア は他の通貨をアウトパフォーム。この日発表された1月 の貿易収支は7億0940万ドルの黒字となり、黒字額は前月の1億8680万ドルから 拡大した。 台湾ドル は株式市場への資金流入を受けて上昇。 ウォン は、17日に中央銀行の金利発表を控えて持ち高調整の売りが出て いる。輸出業者によるドル買い・ウォン売り需要も見られる。 タイバーツ は序盤の上げ幅を縮小する展開。この日発表の第4・四半期の国 内総生産(GDP)は、前期比(季節調整済み)1.7%増とアナリスト予想の2.3% 増を下回った。 *0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.53 118.70 +0.14 Sing dlr 1.3548 1.3549 +0.01 Taiwan dlr 31.393 31.475 +0.26 Korean won 1102.60 1097.00 -0.51 Baht 32.59 32.61 +0.06 Peso 44.25 44.29 +0.09 Rupiah 12735.00 12785.00 +0.39 Rupee 62.18 62.14 -0.06 Ringgit 3.5745 3.5795 +0.14 Yuan 6.2471 6.2405 -0.11 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.53 119.66 +0.95 Sing dlr 1.3548 1.3260 -2.13 Taiwan dlr 31.393 31.718 +1.04 Korean won 1102.60 1099.30 -0.30 Baht 32.59 32.90 +0.95 Peso 44.25 44.72 +1.07 Rupiah 12735.00 12380.00 -2.79 Rupee 62.18 63.03 +1.37 Ringgit 3.5745 3.4965 -2.18 Yuan 6.2471 6.2040 -0.69