UPDATE 1-アジア株式市場サマリー（16日）

(東南アジア株の本文を追加しました) 上海総合指数 前営業日比 売買代金／出来高概算 大引け 3222.3625 18.5357高 2646.5億元（上海Ａ株） 高値 3228.8461 安値 3195.8837 前営業日終値 3203.8268 ハンセン指数 大引け 24726.53 43.99高 512.7億香港ドル 高値 24771.60 安値 24687.15 前営業日終値 24682.54 ＳＴ指数（シンガポール） 大引け 3427.16 0.94高 10.16億株 高値 3427.16 安値 3406.13 前営業日終値 3426.22 ＫＬＳＥ総合指数（クアラルンプール） 大引け 1808.89 7.94高 20.63億株 高値 1809.71 安値 1800.24 前営業日終値 1800.95 ＳＥＴ指数（バンコク） 大引け 1608.04 7.85安 450億バーツ 高値 1619.17 安値 1607.83 前営業日終値 1615.89 総合株価指数（ソウル） 大引け 1958.23 0.73高 3.51億株 高値 1963.44 安値 1955.39 前営業日終値 1957.50 加権指数（台湾） 休場 総合株価指数（ジャカルタ） 大引け 5325.495 48.670安 高値 5384.024 安値 5320.399 前営業日終値 5374.165 総合株価指数（マニラ） 大引け 7784.65 11.20高 高値 7801.02 安値 7773.45 前営業日終値 7773.45 ＳＥＮＳＥＸ指数（ムンバイ） 大引け 29135.88 40.95高 3.12億株 高値 29325.35 安値 29083.40 前営業日終値 29094.93 ベトナム株価指数（ホーチミン） 休場 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数（シドニー） 大引け 5888.7 11.2高 高値 5893.4 安値 5841.9 前営業日終値 5877.5 ＜中国・香港市場＞ 中国株式市場は６営業日連続で続伸して取引を終えた。経済指標が軟調で、政府 の追加刺激策に対する期待感が高まった。 香港株式市場は３営業日続伸して引けた。不動産株主導で主要な他市場の上げに追随した。 ＜ソウル市場＞ ほぼ横ばいで取引を終えた。１７日の中銀政策決定会合とギリシャ問題の進展に注目 する投資家が積極的な取引を手控えた。 ＜東南アジア市場＞ バンコク市場のＳＥＴ指数が４営業日ぶりに反落した。経済指標を失望視して投 資家がリスク資産を圧縮した。一方ジャカルタでは、インドネシア中銀の政策金利決定を前に、銀行株が下 落した。