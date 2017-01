アジア通貨動向（17日）＝韓国ウォンが堅調、中銀の金利据え置きで

[シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア通貨市場で、韓国ウォンが 上昇。韓国中銀が政策金利の据え置きを決定したことが支援した。シンガポールドルも市 場予想を上回る経済指標を背景に買われた。 ウォン は一時、0.4%高の1ドル=1097.8ウォンをつけた。ただ 、中銀の李柱烈(イ・ジュヨル)総裁が経済見通しについて慎重な発言をしたため、ウォ ンは上げ幅を縮小した。 バークレイズのアジア地域担当シニアエコノミスト、ワイ・ホ・レオン氏は顧客への ノートで「総裁の発言にタカ派的なトーンが全く無かったことから、ウォンにさらに下押 し圧力がかかかったとみられ、1ドル=1100ウォンをやや上回る最近のレンジの上限 まで戻った」と説明した。 シンガポールドル は、第4・四半期の国内総生産(GDP)の伸びと1月の 非石油部門輸出が予想を上回ったことから、上昇した。 台湾ドル は前日終盤の1米ドル=31.600台湾ドルから若干値を上げた 。トレーダーらは中銀が前日終盤に台湾ドル売りの介入を行ったと指摘。 台湾の輸出業者は旧正月連休を前に決済目的で台湾ドル買いに動いたが、需要はそれ ほど強くなかった。台湾の外為市場は18日から23日まで休場となる。 マレーシアリンギ は、薄商いのなか下落した。旧正月連休を前に最近積み上 げたロングポジションを落とす動きが見受けられた。 *0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.48 118.47 -0.01 Sing dlr 1.3552 1.3568 +0.12 Taiwan dlr 31.531 31.600 +0.22 Korean won 1100.95 1102.40 +0.13 Baht 32.56 32.60 +0.12 Peso 44.27 44.24 -0.06 Rupiah 12755.00 12750.00 -0.04 Rupee 62.16 62.16 +0.00 Ringgit 3.5875 3.5805 -0.20 Yuan 6.2539 6.2485 -0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.48 119.66 +0.99 Sing dlr 1.3552 1.3260 -2.15 Taiwan dlr 31.531 31.718 +0.59 Korean won 1100.95 1099.30 -0.15 Baht 32.56 32.90 +1.04 Peso 44.27 44.72 +1.03 Rupiah 12755.00 12380.00 -2.94 Rupee 62.16 63.03 +1.41 Ringgit 3.5875 3.4965 -2.54 Yuan 6.2539 6.2040 -0.80