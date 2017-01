米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ声明文言変更との観測で

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時02分 95*11.00=2.7283% 前営業日終盤 96*31.00=2.6471% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時02分 98*23.50=2.1414% 前営業日終盤 99*18.50=2.0469% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時02分 98*09.75=1.6076% 前営業日終盤 98*20.50=1.5360% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時42分 99*21.75=0.6656% 前営業日終盤 99*23.00=0.6451% 17日の米金融・債券市場では、国債利回りが短期債から長期債に至るまで上昇した 。連邦準備理事会(FRB)が6月にも利上げ開始に踏み切るために、次回の連邦公開市 場委員会(FOMC)声明の文言を変更するのではないかとの観測が出て入ることが背景 。 利回りは30年債と10年債が7週間ぶり高水準、7年債と5年債が1月初旬以来の 高水準を付けた。 ギリシャ問題をめぐっては、16日にブリュッセルで行われたユーロ圏財務相会合( ユーログループ)で協議が決裂。ただこの日の午後に入り、欧州側の関係筋の話として、 ギリシャが18日にユーロ圏に対し融資の延長を要請すると伝わったことも、米国債の売 りにつながった。 終盤の取引で30年債 利回りは2.738%で推移。一時は1月2日以 来の高水準となる2.747%まで上昇した。 10年債 利回りは2.148%。一時は2.152%まで上昇した。 Tボンド先物3月限 は1─26/32安の144─3/32。 Tノート先物3月限 は31.5/32安の127━8/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -10.50 (+0.25)