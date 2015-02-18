新規上場企業の横顔：ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3月24日マザーズ上場）

［東京 １８日 ロイター］ - ３月２４日にマザーズ上場予定の「ＲＳ Ｔｅｃｈ ｎｏｌｏｇｉｅｓ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都品川区大井 ≪事業内容≫ シリコンウェーハの再生加工及び販売事業、半導体関係事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 方 永義 ≪資本金≫ 1億9900万円 ≪発行済み株式数≫ 511万株（2015年2月17日） ≪従業員数≫ 186名（2015年1月31日現在） ≪業績≫ 2013年12月期 2012年12月期 売上高（千円） 3,475,246 1,432,978 経常利益（千円） 818,713 43,966 当期利益（千円） 524,796 49,626 １株当たり利益（円） 104.96 9.93 １株当たり純資産（円） 129.95 24.99 配当（円） - - 注）2014年9月9日付けで、1株を500株に分割 ≪総資産≫ （千円） 2,320,331（2013年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 649,737（2013年12月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） Ｒ．Ｓ．ＴＥＣＨ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ 52.76 2,800,000 方 永義 18.99 1,008,000 ＲＩＨＵＩ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ． 7.54 400,000 那須マテリアル 3.77 200,000 フューチャーエナジー 3.77 200,000 鈴木 正行 2.07 110,000 ＮＶＣＣ６号投資事業有限責任組合 2.07 110,000 本郷 邦夫 1.88 100,000 李 宗根 1.73 92,000 春山 充 0.94 50,000 大澤 久生 0.94 50,000 ≪監査人≫ 有限責任あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年３月３日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年３月５日から３月１１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年３月１２日 ≪申込期間≫ ２０１５年３月１６日から３月１９日 (以上、2015年2月17日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報