［１８日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをダブルクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質ＧＤＰ 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q4 +2.6 5.0 改定値 Q4 2.6 確定値 Q3 +5.0 3.9 ドイツ 速報値 Q4 0.7 0.1 改定値 Q4 0.7 英国 速報値 Q4 +0.5 0.7 改定値 Q4 0.5 確定値 Q3 0.7 0.8 0.7 日本 一次速報 Q4 +0.6 -0.6 -0.5 二次速報 Q4 0.6 ユーロ圏 速報値 Q4 0.3 0.2 改定値 Q4 0.3 ◇失業率 米国 Jan 5.7 5.6 ドイツ Feb 6.5 英国 Dec 5.8 日本 Jan 3.4 ユーロ圏 Jan 11.4 ◇卸売物価 米国 Jan -0.2 ドイツ Jan -0.4 -1.0 英国 Jan -0.5 -0.5 -0.3 日本 Feb -1.3 ユーロ圏 Jan -1.0 ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Jan -0.4 ドイツ Jan -1.1 -1.0 英国 Jan -0.9 0.0 日本 Jan 2.4 ユーロ圏（速報値） Feb ユーロ圏（改定値） Jan -0.6 ◇経常収支 米国 Q3 -100.2 -98.42 -98.5 6 英国 Q3 -27.0 -24.3 -23.100 日本 Jan 187.2 ユーロ圏 Dec 18.1 ◇政策金利 英国 Mar 0.50 ユーロ圏 Mar 0.05 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。