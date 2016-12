アジア通貨動向（18日）＝ルピア下落、予想外の利下げ受け

[シンガポール 18日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドネシアルピア が下げを主導している。インドネシア中央銀行が前日、予想外の利下げに踏み切ったこと が背景にある。 市場関係者は米利上げ時期を見極める手掛かりとして、連邦公開市場委員会(FOM C)議事録に注目している。 ルピアは一時0.3%安の1ドル=1万2810ルピアとなった。海外銀行から売り が出ている。ノンデリバラブル・フォワード(NDF) も総じて下落した。 ジャカルタ株が最高値を更新したことは支援材料となっている。 HSBCのエコノミスト、スー・シアン・リム氏は、1ドル=1万3000ルピアを 超えてルピア安が進む可能性があると指摘。今年第4・四半期に50ベーシスポイント( bp)の追加利下げがあると予想している。 トムソン・ロイターのデータによると、ルピアは対ドルで年初から3.3%下落して いる。 マレーシアリンギ は企業のドル買いで軟調。マレーシアをはじめ、多くのア ジア市場は、旧正月のため19日━20日に休場となる。 マレーシアの1月の消費者物価指数(CPI)が前年同月比1.0%上昇と、200 9年11月以降で最低の上昇率となったことは材料視されていない。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.05 119.24 +0.16 Sing dlr 1.3584 1.3554 -0.22 *Taiwan dlr 31.638 31.638 0.00 *Korean won 1101.80 1101.80 0.00 Baht 32.56 32.56 +0.00 Peso 44.23 44.25 +0.03 Rupiah 12805.00 12768.00 -0.29 Rupee 62.28 62.16 -0.20 Ringgit 3.5910 3.5860 -0.14 *Yuan 6.2551 6.2551 0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.05 119.66 +0.51 Sing dlr 1.3584 1.3260 -2.39 Taiwan dlr 31.638 31.718 +0.25 Korean won 1101.80 1099.30 -0.23 Baht 32.56 32.90 +1.06 Peso 44.23 44.72 +1.11 Rupiah 12805.00 12380.00 -3.32 Rupee 62.28 63.03 +1.20 Ringgit 3.5910 3.4965 -2.63 Yuan 6.2551 6.2040 -0.82 中国、韓国、台湾は休場。