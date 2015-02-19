〔表〕きょうの投信設定（20日）＝6本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＳＭＢＣ世界優先証券ファンド２０１５０２ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５５０億円 設定額：── 販売会社：三井住友銀行 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）／（安定成長型） ＜愛称：ファーストラップ（ちょうわ）＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ フレキシブル・ボンドアロケーション （為替ヘッジなし）／（米ドル円ヘッジ） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券 債券コア戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行
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