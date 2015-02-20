［２０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 20 February, 2015 0830 日本：２月ロイター短観 1430 電事連会長会見、終了後、東北電力社長会見 1600 日本：１月のコンビニ売上高 ●海外分● ◇イベント 14:00 ユーロ圏財務相会合
◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ベトナム〔旧正月〕 Monday, 23 February, 2015 0700 日本：２月ロイター企業調査 0850 日本 日銀議事要旨１月会合分 1400 日本：１月のスーパー売上高 1400 日本：１月のショッピングセンター売上高 ●海外分● ◇休場 中国、台湾、ベトナム〔旧正月〕、ロシア Tuesday, 24 February, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本 １月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1210 日本：衆院本会議 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1515 日本：４０年利付子国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で議会証言 18:00 米財務省２年債入札
◇決算予定 24 Feb AMC Q1 2015 Hewlett-Packard Co
◇休場 中国〔旧正月〕 Wednesday, 25 February, 2015 1000 日本：参院本会議 1730 日本：市場調節に関する懇談会（日銀） ●海外分● ◇イベント イエレン米ＦＲＢ議長、下院金融委員会で議会証言 18:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札 18:00 米財務省５年債入札
◇決算予定 25 Feb BMO Q2 2015 Campbell Soup Co 25 Feb BMO Q4 2014 Target Corp
Thursday, 26 February, 2015 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：石田日銀審議委員講演（横浜） 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（３月債)の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1245 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1430 日本：石田日銀審議委員記者会見（横浜） 1515 日本：２年利付国債のＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 18:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演
◇決算予定 26 Feb 21:00 Q4 2014 Gap Inc Friday, 27 February, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1400 日本：１月建設工事受注・新設住宅着工 ●海外分● ◇イベント メスター米クリーブランド地区連銀総裁、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、フィッシャー米ＦＲＢ副議長が、米金融政策フォーラムに参加。
◇決算予定 Lloyds Feb 27 Sun Hung Kai Prop 0016.HK 6-mth results
◇休場 台湾 Monday, 02 March, 2015 Tuesday, 03 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：２月マネタリーベース（日銀） ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Mar
◇決算予定 Barclays Mar 03 China Unicom 0762.HK Wednesday, 04 March, 2015
●海外分● ◇イベント 14:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 15:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（５日まで）
◇決算予定 Standard Chartered
◇休場 タイ Thursday, 05 March, 2015 ●海外分● ◇イベント 中国全人代開幕 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Mar 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件
◇決算予定 Mar 05 HKEx 0388.HK final results Friday, 06 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 04:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
◇休場 インド Monday, 09 March, 2015 1000 日本：中曽日銀副総裁講演（松山） 1330 日本：中曽日銀副総裁会見（松山） ●海外分● ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） Tuesday, 10 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1500 日本：２月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Wednesday, 11 March, 2015 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 Thursday, 12 March, 2015 0850 日本：１月第３次産業活動指数（経済産業省） Friday, 13 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント Ｓ＆Ｐがギリシャの格付け見直し
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文