23日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0700 ２月ロイター企業調査 0850 日銀議事要旨１月会合分 0900 衆議院予算委員会 1400 １月のスーパー売上高 1400 １月のショッピングセンター売上高 1530 経団連会長会見 新規上場 ホクリヨウ が東証２部に（公開価格460円） ●海外指標など ２０日（金） ◇指標 07:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Jan 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Feb 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Feb 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Feb 09:30 英小売売上高（国立統計局） Jan 13:30 カナダ：小売売上高 Dec 14:00 メキシコ：ＧＤＰ Q4 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb ●海外分● ◇イベント 14:00 ユーロ圏財務相会合 ◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ベトナム〔旧正月〕 ２３日（月） ◇指標 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Jan 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Feb 13:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 15:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Jan ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 HSBC ◇休場 中国、台湾、ベトナム〔旧正月〕、ロシア