アジア通貨動向（20日）＝ルピアが2カ月ぶり安値、ペソは高い

[シンガポール 20日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドネシアルピア が対ドルで2カ月ぶりの安値をつけた一方で、フィリピンペソは、同国株式市場で海外投 資家の買いが膨らんでいることから、2週間ぶりの高値をつけた。 中国や韓国を含む多くの域内市場は旧正月で休場。取引が行われたアジア通貨に対し てドルは、前日発表の米新規失業保険申請件数が労働市場の好調さを示す内容だったこと から、総じて堅調だった。 ルピア は一時、0.2%安の1ドル=1万2865ルピアと、12月16日 以来の安値をつけた。トレーダーらによると、中銀がルピア防衛に向けた為替介入を実施 したとみられることから、その後は下げ幅を縮小した。 中銀が為替変動管理のために2013年に導入したジャカルタ銀行間スポットドルレ ート(JISDOR) は1ドル=1万2849ルピアと、前日の1万2804 ルピアに比べルピア安となった。 ルピアは中銀が今週17日に予想外の利下げに踏み切って以降、売り圧力を受けてい る。 一方、ペソ は0.1%高の1ドル=44.175ペソと、今月6日以来 の高値をつけた。 フィリピン証券取引所のデータによると、過去6営業日の間に海外の投資家は42億 4000万ペソ(9590万ドル)相当のフィリピン株を買い越した。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.89 118.94 +0.04 *Sing dlr 1.3600 1.3582 -0.13 *Taiwan dlr 31.638 31.638 0.00 *Korean won 1101.80 1101.80 0.00 Baht 32.55 32.55 -0.02 Peso 44.21 44.24 +0.06 Rupiah 12850.00 12840.00 -0.08 Rupee 62.24 62.35 +0.18 *Ringgit 3.6180 3.6180 0.00 *Yuan 6.2551 6.2551 0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.89 119.66 +0.64 Sing dlr 1.3600 1.3260 -2.50 Taiwan dlr 31.638 31.718 +0.25 Korean won 1101.80 1099.30 -0.23 Baht 32.55 32.90 +1.08 Peso 44.21 44.72 +1.15 Rupiah 12850.00 12380.00 -3.66 Rupee 62.24 63.03 +1.28 Ringgit 3.6180 3.4965 -3.36 Yuan 6.2551 6.2040 -0.82 中国、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾は休場。