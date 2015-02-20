新規上場企業の横顔：ハウスドゥ（3月25日マザーズ上場）

［東京 ２０日 ロイター］ - ３月２５日にマザーズ上場予定の「ハウスドゥ」<34 57.T>の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 京都府京都市中京区 ≪事業内容≫ フランチャイズ事業、不動産事業、住宅流通事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 安藤 正弘 ≪資本金≫ 1億円 ≪発行済み株式数≫ 68万8400株（2015年2月20日） ≪従業員数≫ 249名（2015年1月31日現在） ≪業績≫ 2014年6月期 2013年6月期 売上高（千円） 11,993,624 6,637,670 経常利益（千円） 94,196 31,352 当期利益（千円） 52,790 18,072 １株当たり利益（円） 76.69 112.74 １株当たり純資産（円） 923.11 577.23 配当（円） - - 注）2014年11月1日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年6月期 2013年6月期 売上高（千円） 13,309,601 8,251,940 経常利益（千円） 204,754 112,465 当期利益（千円） 155,619 80,437 １株当たり利益（円） 226.06 501.79 １株当たり純資産（円） 851.65 -234.86 ≪総資産≫ （千円） 6,204,123（2014年6月期） ≪株主資本≫ （千円） 635,471（2014年6月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ＡＭＣ 49.46 347,300 安藤 正弘 37.23 261,400 安藤 由加里 3.29 23,100 安藤 英子 2.85 20,000 金城 泰然 1.31 9,200 西川 潔 1.31 9,200 グローバル・タイガー・ファンド３号投資事業有限責任組合 0.66 4,600 古田 敦也 0.66 4,600 安藤 麻央 0.64 4,500 安藤 徳真 0.64 4,500 ≪監査人≫ 京都監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年３月９日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年３月１０日から２０１５年３月１６日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年３月１７日 ≪申込期間≫ ２０１５年３月１８日から２０１５年３月２３日 (以上、２０１５年２月２０日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報