新規上場企業の横顔：ＴＳＯＮ（3月23日ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ上場）

［東京 ２０日 ロイター］ - ３月２３日にＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ上 場予定の「ＴＳＯＮ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 愛知県名古屋市中村区名駅 ≪事業内容≫ 分譲住宅事業、広告企画事業、コンサルティング事業 ≪代表者≫ 代表取締役 百生 彰 ≪資本金≫ 2646万円 ≪発行済み株式数≫ 46万8500株（2015年2月20日） ≪従業員数≫ 9名（2015年1月31日現在） ≪業績≫ 2014年6月期 2013年6月期 売上高（千円） 888,761 542,079 経常利益（千円） 68,291 26,368 当期利益（千円） 41,016 16,704 1株当たり利益（円） 93.22 65.41 1株当たり純資産（円） 232.78 139.56 配当（円） - - 注）2015年1月31日付けで、1株を1000株に分割 ≪総資産≫ （千円） 184,475（2014年6月期） ≪株主資本≫ （千円） 102,422（2014年6月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 深川堅治 93.91 440,000 百生彰 2.13 10,000 荒木健次 1.06 5,000 栃井信二 1.06 5,000 稲沢伸次 0.21 1,000 梅垣信司 0.21 1,000 大槻素一郎 0.21 1,000 北村広春 0.21 1,000 小島孝啓 0.21 1,000 高見忠彦 0.21 1,000 中江良範 0.21 1,000 山本英治 0.21 1,000 ≪監査人≫ 監査法人コスモス ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報