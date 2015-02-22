UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しが12月末以来の低水準

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(内容を追加しました) ［２０日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（１７日までの週）によると、主要６通貨（円、ユ ー ロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し額は減 少し、７週間ぶりの低水準となった。 ドル買い越し額は４２０億４０００万ドルとなり、前週の４４５億１０００万ドルか ら減少。ドルの買い越しは２週連続で減少した。ただ、ドルの買い越し額は８週連続で４ ００億ドルを上回っている。 一方、ユーロの売り越しは１８万５５８２枚で、前週の１９万４６４１枚から減少し た。 円 17Feb2015 week Prior week Long 31,269 25,884 Short 80,360 81,008 Net -49,091 -55,124 ユーロ 17Feb2015 week Prior week Long 47,175 47,217 Short 232,757 241,858 Net -185,582 -194,641 ポンド 17Feb2015 week Prior week Long 42,999 36,798 Short 71,797 75,401 Net -28,798 -38,603 スイスフラン 17Feb2015 week Prior week Long 4,740 5,771 Short 10,784 11,257 Net -6,044 -5,486 カナダドル 17Feb2015 week Prior week Long 19,998 21,176 Short 52,840 54,509 Net -32,842 -33,333 豪ドル 17Feb2015 week Prior week Long 17,230 12,517 Short 71,061 65,699 Net -53,831 -53,182 メキシコペソ 17Feb2015 week Prior week Long 28,873 25,691 Short 74,318 74,926 Net -45,445 -49,235 ニュージーランドドル 17Feb2015 week Prior week Long 10,021 9,272 Short 15,774 15,472 Net -5,753 -6,200 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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