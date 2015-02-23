24日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0825 閣議、閣議後会見 0850 １月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 ４０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1210 衆院本会議（国会同意人事採決） 1245 ４０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ４０年利付子国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など ２月２３日（月） ◇指標 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Feb 13:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 15:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Jan ◇決算予定 HSBC ◇休場 中国、台湾、ベトナム〔旧正月〕、ロシア ２月２４日（火） ◇指標 24Feb 07:00 独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q4 24Feb 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Jan 24Feb 12:00 トルコ：中銀金利発表 Feb 24Feb 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e [USUBSW=E CI] 24Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 24Feb 14:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Dec 24Feb 14:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 24Feb 14:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 24Feb 15:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Feb ◇イベント 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で議会証言 18:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 24 Feb AMC Q1 2015 Hewlett-Packard Co ◇休場 中国〔旧正月〕