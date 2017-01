アジア通貨動向（23日）＝軟調、米ＦＲＢ議長の証言控え警戒感

[シンガポール 23日 ロイター] - アジア通貨は全般的に軟調となり、韓国ウ ォンの下げが目立っている。今週の米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長の議会証 言を前に、警戒感が広がっている。 ギリシャとユーロ圏が20日に金融支援めぐり合意に達したものの、ギリシャが改革 を実行できるかは依然疑問視されている。そのため、アジアの株式や通貨の支援材料には さほどなっていない。 韓国ウォン はオフショアファンドの売りから7週間ぶり安値をつけた。韓 国銀行(中央銀行)の李柱烈(イ・ジュヨル)総裁は議会証言で、現行の金融政策は景気 回復に焦点が当てられている、との認識を示した。 マレーシアリンギ は約6年ぶり安値をつけた。原油価格の下げを受け、原油 の純輸出国であるマレーシアの経常・財政収支が悪化するとの懸念が高まった。 シンガポールドル は下落。1月の消費者物価指数が前年比0.4%低下し、 2009年12月以来の大幅な下落率となったことを受け、売りが優勢となった。 *0551GMT(日本時間午後2時51分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.93 119.02 +0.08 Sing dlr 1.3608 1.3605 -0.02 *Taiwan dlr 31.638 31.638 0.00 Korean won 1108.40 1101.80 -0.60 Baht 32.57 32.55 -0.05 Peso 44.25 44.24 -0.02 Rupiah 12810.00 12810.00 +0.00 Rupee 62.21 62.22 +0.02 Ringgit 3.6405 3.6205 -0.55 *Yuan 6.2551 6.2551 0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.93 119.66 +0.61 Sing dlr 1.3608 1.3260 -2.56 Taiwan dlr 31.638 31.718 +0.25 Korean won 1108.40 1099.30 -0.82 Baht 32.57 32.90 +1.03 Peso 44.25 44.72 +1.06 Rupiah 12810.00 12380.00 -3.36 Rupee 62.21 63.03 +1.32 Ringgit 3.6405 3.4965 -3.96 Yuan 6.2551 6.2040 -0.82 中国、台湾は休場。