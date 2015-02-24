〔表〕きょうの投信設定（25日）＝5本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 アジア・ハイブリッド・ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 ＪＰＸ日経４００インデックスファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 新興国債券インデックスファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行