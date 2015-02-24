新規上場企業の横顔：日本動物高度医療センター（3月26日マザーズ上場）

［東京 ２４日 ロイター］ - ３月２６日にマザーズ上場予定の「日本動物高度医 療センター」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 神奈川県川崎市高津区久地 ≪事業内容≫ 犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院 ≪代表者≫ 代表取締役社長 平尾 秀博 ≪資本金≫ 2億円 ≪発行済み株式数≫ 206万9000株（2015年2月23日） ≪従業員数≫ 90名（2015年1月31日現在） ≪業績≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（千円） 1,459,422 1,324,262 経常利益（千円） 85,315 9,922 当期利益（千円） 76,845 5,162 1株当たり利益（円） 37.14 2.49 1株当たり純資産（円） -400.63 -444.70 配当（円） - - 注）2015年1月23日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（千円） 1,481,414 1,327,280 経常利益（千円） 92,942 12,027 当期純利益（千円） 86,237 7,087 1株当たり利益（円） 41.68 3.42 1株当たり純資産（円） -394.38 -443.83 ≪総資産≫ （千円） 2,958,597（2014年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 351,455（2014年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） Ｇｌｏｂｉｓ Ｆｕｎｄ ＩＩＩ， Ｌ．Ｐ． 31.81 731,400 安田企業投資３号投資事業有限責任組合 10.64 244,700 Ｇｌｏｂｉｓ Ｆｕｎｄ ＩＩＩ（Ｂ）， Ｌ．Ｐ． 8.97 206,300 金重 辰雄 8.15 187,400 風越建設 5.22 120,000 ＮＩＦＳＭＢＣ─Ｖ２００６Ｓ３投資事業有限責任組合 5.04 115,800 新生銀行 3.36 77,200 サンリツ 3.04 70,000 大津 光義 2.17 50,000 正岡 敦喜 2.10 48,200 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 東京証券代行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年３月１０日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年３月１１日から２０１５年３月１７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年３月１８日 ≪申込期間≫ ２０１５年３月１９日から２０１５年３月２４日 (以上、２０１５年２月２３日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報